Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала новий яскравий образ напередодні настання літа
Як повідомляє Politeka.net, 51-річна зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Останнім часом артистка постійно зайнята роботою над різними проектами, однак при цьому вона не забуває радувати фанатів новими фото.
На цей раз знімки красуні були присвячені наближається літа і легкого взуття. Так, на першому фото Джейло позувала в топі з відкритими плечима і грудьми, а перед нею лежало безліч босоніжок. Один з них Лопес взяла в руку і концептуально приставила до своєї голови.
Макіяж з червоною помадою робив образ артистки ще більш виразним.
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51-річна Дженніфер Лопес осоромилася на майданчику, показавши зайве в розстебнутому платті: кадри
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На другому знімку Дженніфер приміряла незвичайний костюм кислотно-жовтого кольору. Виглядала вона при цьому зовсім не на свій вік.
"Літо обіцяє бути яскравим", - підписала кадри зірка.
Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.
"Така чудова!", "Найгарячіша жінка в світі", "Ти виглядаєш як богиня, королева!", "Боже, люблю тебе", "ти стаєш все молодше з кожним днем", "моє сонечко", "ці фото зробили мене таким щасливим", - пишуть люди.
Раніше в Instagram з'явилося фото з 51-річною знаменитістю, яка без збентеження і натяку на скромність підняла сукню, дозволяючи гримеру розібратися з шиммером для тіла.
Нагадаємо, що 51-річна Дженніфер Лопес осоромилася на майданчику, показавши зайве в розстебнутому платті: кадри.
Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "І це у 51 рік!".