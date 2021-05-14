Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала новий яскравий образ напередодні настання літа

Як повідомляє Politeka.net, 51-річна зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Останнім часом артистка постійно зайнята роботою над різними проектами, однак при цьому вона не забуває радувати фанатів новими фото.

На цей раз знімки красуні були присвячені наближається літа і легкого взуття. Так, на першому фото Джейло позувала в топі з відкритими плечима і грудьми, а перед нею лежало безліч босоніжок. Один з них Лопес взяла в руку і концептуально приставила до своєї голови.

Макіяж з червоною помадою робив образ артистки ще більш виразним.

На другому знімку Дженніфер приміряла незвичайний костюм кислотно-жовтого кольору. Виглядала вона при цьому зовсім не на свій вік.

"Літо обіцяє бути яскравим", - підписала кадри зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Така чудова!", "Найгарячіша жінка в світі", "Ти виглядаєш як богиня, королева!", "Боже, люблю тебе", "ти стаєш все молодше з кожним днем", "моє сонечко", "ці фото зробили мене таким щасливим", - пишуть люди.

Раніше в Instagram з'явилося фото з 51-річною знаменитістю, яка без збентеження і натяку на скромність підняла сукню, дозволяючи гримеру розібратися з шиммером для тіла.

Нагадаємо, що 51-річна Дженніфер Лопес осоромилася на майданчику, показавши зайве в розстебнутому платті: кадри.

Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "І це у 51 рік!".