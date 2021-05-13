Певица и актриса Дженнифер Лопес в распахнутом платье засветилась на съемке нового проекта
Несколько дней назад артистка приняла участие в концерте, а до этого отснялась в киноленте, в которой была в главной роли. Также артистка анонсировала работу над специальной композицией, посвященной теме материнства. И не забывает при этом Лопес также напоминать о своем косметическом бренде.
Тем не менее, похоже, Дженнифер мало активности и она снова взялась за работу в съемках для очередного кинофильма. В этот раз Лопес успела появиться на площадке в красном платье довольно скромного дизайна.
Тем не менее, не обошлось без неловкого казуса. Вставая с места, Дженнифер не рассчитала, что ее наряд может расстегнуться, а сама она покажет лишнее перед внимательными фанатами на площадке. Поэтому Дженнифер якобы случайно засветила фигуру с пикантного ракурса.
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Также в Инстаграм появилось фото с 51-летней знаменитостью, которая без смущения и намека на скромность подняла платье, позволяя гримеру разобраться с шиммером для тела. Намазавшись специальным средством для блеска, Лопес акцентировала внимание на пышных бедрах.
До этого Дженнифер показала забавные моменты со съемок, как ухаживает за собой, как смотрит за детьми и даже как общается с мамой, которая также не выглядит на свой возраст. Примечательно, что артистка постаралась показать и естественную себя без фильтров.
Поклонники не устояли, написав комплименты: «Мала Дженни прекрасна; такие милашки, кажется нереальным все; мне нравится ваш вид, вы значительно моложе; Заметили, тут даже пресс хорошо видно? Все хорошенькие!; ваша мама как сестра; почему так хороши; Обожаю это так сильно!; Прежде всего хвала вашим генам🔥🌺; Пять плюс🔥🔥 яблочко от яблоньки не далеко упало; предприниматели😆; Красота бежит в семье🗣 ♥ ️; идеальное определение «как мать, как дочь» 😍».
Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".
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