Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала новый яркий образ в преддверии наступления лета
Как сообщает Politeka.net, 51-летняя звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В последнее время артистка постоянно занята работой над разными проектами, однако при этом она не забывает радовать фанатов новыми фото.
На этот раз снимки красотки были посвящены приближающемуся лету и легкой обуви. Так, на первом фото Джейло позировала в топе с открытыми плечами и грудью, а перед ней лежало множество босоножек. Один из них Лопес взяла в руку и концептуально приставила к своей голове.
Макияж с красной помадой делал образ артистки еще более выразительным.
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На втором снимке Дженнифер примерила необычный костюм кислотно-желтого цвета. Выглядела она при этом совсем не на свой возраст.
«Лето обещает быть ярким», - подписала кадры звезда.
Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Такая восхитительная!», «Самая горячая женщина в мире», «Ты выглядишь как богиня, королева!», «Боже, люблю тебя», «Ты становишься все моложе с каждым днем», «Мое солнышко», «Эти фото сделали меня таким счастливым», - пишут люди.
Ранее в Инстаграм появилось фото с 51-летней знаменитостью, которая без смущения и намека на скромность подняла платье, позволяя гримеру разобраться с шиммером для тела.
Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес оконфузилась на площадке, показав лишнее в расстегнутом платье: кадры.
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