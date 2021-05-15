Популярна актриса Ольга Куриленко у компанії молодого чоловіка здивувала "квітучим" виглядом

Зовсім недавно Ольга розповіла, як брала участь у зйомках для нової кінокартини, заради якої навіть змінила імідж. Причому зірка навіть перефарбувала волосся і змінила зачіску. Тепер щаслива Куриленко все частіше з'являється перед камерами з розпущеним волоссям.

В цей же раз зірка вирішила похвалитися кадрами з відпочинку з колегою, а також здивувати сяючим виглядом. Поруч з молодим чоловіком актриса виглядала дуже задоволеною, тому Селфі вийшли позитивними:

"Я не попрощалася!! Було так приємно познайомитися і попрацювати з вами @vadhird #newfriend #workbuddy #miamigomexicano " - підписала кадри Ольга, натякаючи знову на нову роботу.

"Як це мило😍; Хай живе Мексика, Всім привіт; ідеально🔥; така ніжна!; Прекрасна і красива жінка; яка ти красива .. Я теж хотіла б попрацювати з тобою. Талант пізнається зблизька; яка сила тяжіння", пишуть фанати.

Ми також писали, що зірка отримала широку популярність після виходу на екрани чергової частини знаменитої шпигунської саги "бондіани", де зіграла роль дівчини Бонда.

На новому фото, яке Ольга зробила сама, вона відобразила себе на знімальному майданчику, очевидно, перебуваючи в образі з нового фільму. Перед камерою актриса з'явилася в сірій толстовці, її волосся зачесане і зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу, тільки синці на лобі, вона з серйозним виглядом дивиться в камеру. У підписі до фотографії Куриленко написала: "знову зйомки. Сьогодні на знімальному майданчику!".

Нагадавши, Українська дівчина Бонда актриса Ольга Куриленко в глибокому декольте задала настрій фанатам на вихідні:"фатальна жінка".

Як повідомляла Politeka, Українська дівчина Бонда актриса Ольга Куриленко зачарувала чоловіків не тільки, розпустивши волосся:"Виходь за мене заміж".

Також Politeka писала, Українська дівчина Бонда актриса Ольга Куриленко показала, чим підкорила світових режисерів і дизайнерів: "найкрасивіша...".