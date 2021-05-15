Обранець "холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як провів вихідний з дітьми

Як відомо, на двох у Мішиної і Еллерта двоє дітей: Ксенія виховує сина Платона, а у Олександра є дочка Еля від першого шлюбу. Обидві дитини знайомі один з одним і з обранцями своїх батьків. А в новому пості на своїй сторінці в Instagram Еллерт показав, що вони ще й дружно проводять час разом. Про це пише Politeka.net.

Так, на фото Еллерт показав свою веселу прогулянку з донькою і сином Мішиною. Сімейство вирушило за місто кататися на електроскутерах і електросамокатах. На фото всі троє відображені під час своєї дружної прогулянки.

"На Осокорках і Голосіївці сьогодні не буде світла... сорян... ми викатали одну електростанцію", - з гумором підписав знімок Еллерт.

Його передплатники не змогли пройти повз такого поста. При цьому, в коментарях помітили, що на фото не було Мішиної. Українці припустили, що актриса була на зйомках.

"Що може бути миліше, ніж Еллерт з дітьми", "ви класні. Тільки Ксенії не вистачає на фото", "Саня респект і поважуха. Такого тата ще пошукати треба. Розумниця", "Класні такі. Саш, де берете стільки енергії і добра?", "Головне, щоб здоровенькими були! Просто батько-молодець!",- пишуть люди.

Нагадаємо, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт показав свій "чоловічий рай" без Ксенії: несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, син Ксенії Мішиної публічно викрив Еллерта у брехні, що сталося: "він обманює!".

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