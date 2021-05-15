Избранник «холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как провел выходной с детьми

Как известно, на двоих у Мишиной и Эллерта двое детей: Ксения воспитывает сына Платона, а у Александра есть дочь Эля от первого брака. Оба ребенка знакомы друг с другом и с избранниками своих родителей. А в новом посте на своей странице в Инстаграм Эллерт показал, что они еще и дружно проводят время вместе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на фото Эллерт показал свою веселую прогулку с дочкой и сыном Мишиной. Семейство отправилось за город кататься на электроскутерах и электросамокатах. На фото все трое запечатлены во время своей дружной прогулки.

«На Осокорках и Голосеевке сегодня не будет света... сорян... мы выкатали одну электростанцию», - с юмором подписал снимок Эллерт.

Его подписчики не смогли пройти мимо такого поста. При этом, в комментариях заметили, что на фото не было Мишиной. Украинцы предположили, что актриса была на съемках.

«Что может быть милее, чем Эллерт с детьми», «Вы классные. Только Ксении не хватает на фото», «Саня респект и уважуха. Такого папу ещё поискать надо. Умница», «Классные такие. Саш, где берёте столько энергии и добра?», «Главное, чтобы здоровенькими были! Просто отец- молодец!», - пишут люди.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».