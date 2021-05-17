Українська співачка, зірка нового сезону шоу "Холостячка", Злата Огневич, підкорила ніжним образом
Відома артистка вирішила стати героїнею нового сезону популярного проєкту, повідомляє Politeka.net. Красуня зізналася, що хоче, завдяки шоу, зустріти чоловіка своєї мрії і надалі створити з ним міцну сім'ю.
А поки йдуть зйомки, зірка активно займається творчістю і робить пости у своєму Instagram.
На нових фото зірка позувала в ніжному образі - красивому блакитному вбранні в горошок і з нескромним декольте. Макіяж підкреслив красу Огневич.
"Бути жінкою - це Дар. І я кожен день Дякую за це.... 🤍 🪐 ",- написала зірка.
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За три години публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
Нагадаємо, Огневич в блакитному вбранні "зачепила" ведучого " Холостячки "і нову партнерку Винника:"розумничка".
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