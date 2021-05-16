Популярна українська співачка Наталія Могилевська після множинних експериментів з кольором волосся вирішила повернути свій відтінок

Виконавиця намагається дивувати на сцені не тільки піснями, але ще і зовнішнім виглядом. Піклуючись про себе, Наталія також намагається провести експерименти - змінює стиль, модні наряди і не боїться перефарбувати волосся.

Після того, як Наталія перефарбувалася з шатенки в сонячну блондинку, вона довгий час підтримувала даний відтінок, з'являлася на сцені в нарядах, що підкреслюють її красу і фігуру. Цього разу Могилевська показала, як знову пофарбувалася, але вже в рідний русявий сонячний колір.

"Я повернулася в свій рідний колір 🤩 🔥це перший сюрприз прийдешньої роботи. Прем'єра вже наступного тижня ‼️ #Могилевська #додна # 21мая" - написала Наталія»

Фанати відповіли:

"Красуня🔥; правильне рішення🔥; Моя шикарна ❤️; 5косічок❤️; Бомба. А кісок 4; Дуже 🔥; нарешті🔥; Краса🌹; Дуже красива 🔥; Вау вам просто супер😍❤️; Дуже красиво 😍; 5 косичок; тон супер дуже красивий і ви Наталія бомба❤️; Так краще , тепер дізнаюся Наталю».

Нагадаємо, що в минулому році Могилевська вже відзначилася експериментом із зовнішністю: співачка перетворилася з шатенки в блондинку, викликавши великий ентузіазм у шанувальників. Багато хто визнав, що новий образ їй дуже йде.

А вчора, жартома, Наталію знову потягнуло на експерименти. Так, на новому відео зірка показала себе з яскравим кольором волосся. На кадрах її коріння пофарбовані в чорний, а довжина волосся – в яскраво-бірюзовий.

"Хлопців, щось я не те, по-моєму, переборщила з якимось пігментом. Якийсь відтінок начебто не той...як вам? Або нормально? Залишаємо?",- звернулася співачка до своїх шанувальників.

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