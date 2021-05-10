Звезда удивила как никогда

Известная певица Наталья Могилевская поигралась с фантазиями фанатов

Свои первые хиты Могилевская выпустила еще в далеком 1995 году, передает Politeka.net. С тех пор актриса многое пережила и даже делала перерыв в карьере, но сейчас певица активно развивается в творчестве.

Звезда выступает по городам, а также записывает новые хиты и клипы.

В новом посте Инстаграм певица заинтриговала поклонников весьма смелым фото. Наталья показала свое декольте крупным планом, а посередине она держала красивую розочку.

"Кто внимательно смотрел мои стори? 🤔 Какого числа премьера? Закончились съемки моей новой видеоработы. В скором времени буду делиться образами и морально готовить к этому клипу 😄 #могилевская #додна", - написала звезда.

За 10 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"21го мая если не ошибаюсь", "КАКАЯ ВЫ КРАСИВАЯ, СЕ**УАЛЬНАЯ", - написали пользователи сети.

Отметим, несколько часов назад артистка опубликовала сторис, в которых запечатлела реакцию своей команды на ее появление.

Все восхитились, когда увидели Наталью: "Вау!" - вскрикнули они.

"Что за солнечная богиня?", "Дива", "Вас узнают люди, Наташ?", "Богиня", - также сделали комплименты участники команды Натальи.

К слову, звезда так и не показала, в чем она появилась.

Напомним, Наталья Могилевская родилась второго августа 1975 года. С детства она мечтала стать знаменитой вокалисткой, что у нее и вышло.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".