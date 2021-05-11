Певица Наталья Могилевская рассказала о перемене внешности

45-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых призналась, что пошла на это ради нового клипа, однако, боится реакции, передает Politeka.net.

«Дорогие мои! Страшно волнуюсь, потому что я поменяла цвет волос в новой видеоработе. Все будет по-другому! В прошлый раз, когда я сделала белые волосы, половина из вас написали, что лучше быть шатенкой», - сообщила артистка.

Однако раскрывать интригу и показывать, как выглядит сейчас, Могилевская не стала. В опубликованном видео ее волосы скрыты за маской.

Отметим, певица уже некоторое время будоражит общественность подробностями о своем новом клипе, во время съемок которого даже произошло ЧП. Машина Могилевской застряла в песке и понадобилась помощь извне, чтобы вытолкать.

А что касается внешности певицы в клипе, то, вероятно, новый цвет волос – не единственное чем удивит Могилевская. Ранее она рассказывала, что образов будет много.

«Много новых образов, летнее настроение. Но в то же время очень трогательно, много внутренних переживаний, связанных с тем, о чем я пою в песне. Жду больше вашего», - говорила она.

Могилевская даже поделилась весьма смелым фото. Наталья показала свое декольте крупным планом, а посередине она держала красивую розочку.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".

Кроме того Politeka писала, что Могилевскую не узнали даже самые преданные поклонники: "Очень изменились".