Певица Наталья Могилевская разбередила сердца неожиданным призывом

Как передает Politeka.net, 45-летняя артистка опубликовала фото из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с уже покойной мамой - Ниной Петровной.

Женщина умерла в 2013 году, когда ей было 68, после семи лет борьбы с тяжелым заболеванием. Наталья ездила с ней на лечение в Германию и даже успела купить для мамы квартиру в своем подъезде, чтобы видеть ее как можно чаще. Ремонт был уже практически закончен, но Нине Петровне не суждено было переехать в новый дом.

В День матери, который отмечается в этом году 9 мая, Могилевская растрогала размышлениями о детях и родителях. На опубликованном фото звезда стояла на коленях перед еще живой мамой, обнимая ее.

"Некоторые люди ошибаются, когда думают, что могут поучать своих родителей, могут оценивать их поступки, могут капризничать, отрицать или что-то добавлять. Это всегда вопрос отсутствия глубинного знания и понимания того, как устроена жизнь на Планете Земля. Мы не способны осознать родительской жертвы и их принятия решения подарить нам жизнь. Родители наши самые большие учителя, родители хранители нашей кармы. Сейчас самое время набрать маму, папу и сказать: Я тебя люблю, мамочка! Я тебя люблю, папочка! Позвоните своим родителям. А я тебе мама, к сожалению, позвонить не могу, но я тебя люблю!, - поделилась Наталья, добавив, - Давайте каждый из нас поделится и напишет в комментариях за что вы любите и за что благодарны родителям".

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