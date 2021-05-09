Певица Наталья Могилевская разбередила сердца неожиданным призывом
Как передает Politeka.net, 45-летняя артистка опубликовала фото из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с уже покойной мамой - Ниной Петровной.
Женщина умерла в 2013 году, когда ей было 68, после семи лет борьбы с тяжелым заболеванием. Наталья ездила с ней на лечение в Германию и даже успела купить для мамы квартиру в своем подъезде, чтобы видеть ее как можно чаще. Ремонт был уже практически закончен, но Нине Петровне не суждено было переехать в новый дом.
В День матери, который отмечается в этом году 9 мая, Могилевская растрогала размышлениями о детях и родителях. На опубликованном фото звезда стояла на коленях перед еще живой мамой, обнимая ее.
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"Некоторые люди ошибаются, когда думают, что могут поучать своих родителей, могут оценивать их поступки, могут капризничать, отрицать или что-то добавлять. Это всегда вопрос отсутствия глубинного знания и понимания того, как устроена жизнь на Планете Земля. Мы не способны осознать родительской жертвы и их принятия решения подарить нам жизнь. Родители наши самые большие учителя, родители хранители нашей кармы. Сейчас самое время набрать маму, папу и сказать: Я тебя люблю, мамочка! Я тебя люблю, папочка! Позвоните своим родителям. А я тебе мама, к сожалению, позвонить не могу, но я тебя люблю!, - поделилась Наталья, добавив, - Давайте каждый из нас поделится и напишет в комментариях за что вы любите и за что благодарны родителям".
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