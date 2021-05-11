Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей, которая много лет радует своим творчеством. Красотка активно ведет социальные сети, где делиться своими мыслями с украинцами.

"Брючный костюм или костюм с юбкой?

Как считаете, что идет женщине больше?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такой красотке, как вы, Наташа, идет все", "Шикарный образ! И я хочу такой же", "Наверное тот костюм который сидит идеально, а не висит как мешок", "В брючном очень круто,стильно и соблазнительно!!!", "Вы потрясающая", "Очень красивый образ, особенно причёска идёт", "Вы очень шикарная девушка))", "Вы сейчас шикарная, как никогда!", "Как Вам круто, и вообще красотка".

Сообщалось, что известная певица Наталья Могилевская поигралась с фантазиями фанатов.

В новом посте Инстаграм певица заинтриговала поклонников весьма смелым фото. Наталья показала свое декольте крупным планом, а посередине она держала красивую розочку.

Напомним, Могилевская после смены внешности эмоционально обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что ЧП случилось на съемках с Могилевской понадобилась срочная помощь

Также Politeka писала, что Могилевская на коленях заговорила о долге, обратившись к украинцам



