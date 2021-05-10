Певица Наталья Могилевская напугала происшествием во время съемок нового клипа

45-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в загадочной местности, напоминающей пустыню, передает Politeka.net.

Певица показала бэкстейдж съемок, заинтриговав публику. Наталья подтвердила, что снимает клип, а также рассказала, что ее новая работа содержит "летнее настроение" и много внутренних переживаний.

"Да, друзья! Я снимаю свою новую видеоработу. Уже не могу дождаться премьеры! Мне настолько самой интересно... Много новых образов, летнее настроение. Но в то же время очень трогательно, много внутренних переживаний, связанных с тем, о чем я пою в песне. Жду больше вашего!, - сообщила Могилевская, похвалив свою команду, - Все старались, все работали, все очень крутые".

Последний "сториз", который выложила Наталья, однако встревожил поклонников не на шутку. Ее машина застряла в песке и понадобилась помощь извне, чтобы вытолкать.

"ЧП! Застряли!", - подписала кадры артистка.

Чем закончилась ситуация, история, к сожалению, умалчивает.

Ранее мы рассказывали, Наталья сделала трогательный пост ко Дню матери, призвав украинцев отдать долг своим родителям. Спич певица сопроводила фото с мамой, ныне уже покойной, на котором стояла перед ней на коленях.

"Некоторые люди ошибаются, когда думают, что могут поучать своих родителей, могут оценивать их поступки, могут капризничать, отрицать или что-то добавлять... Родители наши самые большие учителя, родители хранители нашей кармы. Сейчас самое время набрать маму, папу и сказать: Я тебя люблю, мамочка! Я тебя люблю, папочка! Позвоните своим родителям. А я тебе мама, к сожалению, позвонить не могу, но я тебя люблю!", - проникновенно написала артистка.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".