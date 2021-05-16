Популярная украинская певица Наталья Могилевская после множественных экспериментов с цветом волос решила вернуть свой оттенок

Исполнительница старается удивлять на сцене не только песнями, но еще и внешним видом. Заботясь о себе, Наталия также старается провести эксперименты - меняет стиль, модные наряды и не боится перекрасить волосы.

После того, как Наталия перекрасилась из шатенки в солнечную блондинку, она долгое время поддерживала данный оттенок, появлялась на сцене в нарядах, подчеркивающих ее красоту и фигуру. В этот раз Могилевская показала, как снова покрасилась, но уже в родной русый солнечный цвет.

«Я вернулась в свой родной цвет 🤩🔥Это первый сюрприз грядущей работы. Премьера уже на следующей неделе ‼️ #могилевская #додна #21мая» - написала Наталия.

Фанаты ответили:

«Красотка🔥; Правильное решение🔥; Моя шикарная ❤️; 5косичок❤️; Бомба. А косичек 4; Очень 🔥; наконец-то🔥; Красота🌹; Очень красивая 🔥; Вау вам просто супер😍❤️; Очень красиво 😍; 5 косичек; тон супер очень красивый и вы Наталья бомба❤️; Так лучше , теперь узнаю Наталью».

Напомним, что в прошлом году Могилевская уже отметилась экспериментом с внешностью: певица превратилась из шатенки в блондинку, вызвав большой энтузиазм у поклонников. Многие признали, что новый образ ей очень идет.

А вчера, в шутку, Наталью снова потянуло на эксперименты. Так, на новом видео звезда показала себя с ярким цветом волос. На кадрах ее корни выкрашены в черный, а длина волос – в ярко-бирюзовый.

«Ребят, что-то я не то, по-моему, переборщила с каким-то пигментом. Какой-то оттенок вроде бы не тот…Как вам? Или нормально? Оставляем?», - обратилась певица к своим поклонникам.

Напомним, Могилевская в брючном костюме попросила модного совета у украинцев: "Как считаете...".

Как сообщала Politeka, Могилевская после смены внешности эмоционально обратилась к украинцам: «Страшно…».

Также Politeka писала, что Могилевская заинтриговала украинцев, показав свое декольте крупным планом: "Кто внимательно смотрел...".