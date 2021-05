Актриса з українським корінням Ольга Куриленко показалася в компанії відомого актора

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже давно поїхала і побудувала кар'єру успішної актриси в Європі. Найбільше дівчина запам'яталася українському телеглядачеві по роботі у фільмі про Джеймса Бонда, де зіграла роль дівчини головного героя. Зараз дівчина закінчила роботу над черговим шедевром і регулярно ділитися кадрами зі знімального майданчика, як і колеги, які працювали разом з нею.

Так, цього разу фото опублікував Джеремі Санде-відомий актор. Чоловік показав знімок, на якому був у майці і з бейсболкою, а поруч стояла Ольга Куриленко в смугастій майці і з окулярами.

".... Вчора почалося, як і багато інших днів на знімальному майданчику, з того, що вирвало у вантажівці. Але потім у мене з'явилася можливість попрацювати з цією красивою душею Ольгою Куриленко. Не дозволяйте її посмішці вводити вас в оману, вона вибиває ваші двері!",- написав актор.

"Хахахахаха !!!!! Буквально! Ви були чудові на сцені !!! Попереду велика кар'єра", - написала Ольга у відповідь.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Чувак, вона дівчина Бонда !!". "Ви раптом опинилися в центрі всього, що хочете ... просто смак... але це зміцнює те, що буде далі", "Оуууу, чувак. Її гра в "To the Wonder" розбила мене і змусила полюбити маму трохи сильніше".

