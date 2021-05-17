Чоловік співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін показав нові кадри сімейного життя

Як передає Politeka.net, цікавим відео 44-річний шоумен поділився у себе в Instagram.

Так, Галкін розповів, що його син Гаррі пропустив заняття в школі, оскільки прихворів. Але вдома він не втрачав часу і приготував мамі смачний сюрприз.

Гаррі попросив маму закрити очі. Привів її на кухню, і показав випічку з яблуком і корицею.

"Синку, який же ти у мене розумниця, дай я тебе поцілую. Спасибі", - сказала розчулена Пугачова.

При цьому Галкін, який знімав все на відео, повернув камеру і показав струнку жінку, яка займала в цей час готуванням. "Оксан, допомагала?",- запитав він.

"Трохи", - відповіла жінка.

Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою".

"Оксана по всьому будинку одна все робить. Раніше я готувала в основному, а тепер вона так навчилася, причому все записує. Я-то, як завжди, просто гляну, що є в холодильнику, з цього варганю, а вона все зафіксує і потім повторить. Але коли я не контролюю, чим вона займається на кухні, такого наготує! Питаю: що це тут таке смачне? Відповідає, мовляв, Сільське, це ми для себе. А я з'їдаю із задоволенням. Суп з фрикадельками Оксана робить настільки по-домашньому... Шкода, каструлька маленька», - говорила Пугачова.

Також якось Пугачова показла, як її дочка Ліза танцює разом з жінкою під час прибирання. У підписі співачка називає дівчину "наша Мері Поппінс «і схвалює її» творчий підхід" до прибирання на кухні.

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