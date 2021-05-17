Балерина Анастасія Волочкова здивувала одкровеннями про свою дочку

У своїй "сповіді" на Premier 45-річна Анастасія поділилася несподіваними подробицями життя своєї 15-річної дочки.

у 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової і бізнесмена Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком і його новою обраницею, ведучою Оленою Ніколаєвої.

ЗМІ пишуть, що Аріадна подружилася з мачухою і едвалі не називає її мамою. Однак Волочкова переконує, що це все-фарс.

"Дочці Аріші не сподобалося, що я сказала правду про її тата, що він вкрав у мене 3 мільйони доларів 12 років тому. Я стала найлютішим ворогом. Мій номер телефону заблокований з їхнього боку. Мені іноді хочеться просто розридатися від зради, розчарування і почуття великої несправедливості», — обурюється Волочкова.

За її словами, з батьком у Аріадни зараз теж не складається.

"Я завжди Арішу налаштовую на впевненість у собі, кажу їй, що вона дуже сильна людина. Моя дочка зараз живе зі своїм батьком в пеклі і забороняє мені про це говорити. Вона боїться, що тато її вб'є, зробить їй погано, якщо я розповім про це на всю країну. Я знаю, що, як мати, виконала всі свої зобов'язання. Найголовніша роль, яку я виконала у своєму житті, це роль матері. І я виконала її гідно», - заявила балерина.

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