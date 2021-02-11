Балерина Анастасия Волочкова завела публику свежими фото, рассказав о важном событии
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала серию новых снимков в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись впечатлениями от своего выступления.
Так, расфуфыреная блондинка с пышным бантом на голове и в балетной пачке розового и лилового оттенков предстала в окружении коллег - участников спектакля - детей и нового клоуна.
В подписи артистка поблагодарила благодарных зрителей, организаторов выступления и всех, кто был рядом.
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"Вот и состоялся наш спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" в Зеленограде.🌺🩰 Это был мой подарок от души. В Нашей команде обновление! У нас новый клоун.😊 Адам Талин.👍 Представитель целой династии! С его приходом в наш проект, спектакль заиграл новыми красками.😊 Девочки нашего "VIRTEX " @vortex.dance и с их профессиональным и превосходным руководителем Ольгой Николаевной как всегда были на высоте и в новой интерпретации спектакля!🙏 Спасибо дирекции зала "Зеленоград" за цветы в благодарность, за это подаренное благотворительное представление. Дорогому сердцу человеку за букет с солнечным вкраплением, 🌻🌹 и всем зрителям спасибо за овации и любовь!", - говорится в сообщении.
Публика уже традиционно распекла балерину в комментариях:
"Клоунесса Всея Руси😂"
"Мадонна от зависти напилась наверное"
"Ну что сказать....Был(!) балет,стал цирк,что дальше?"
"Какое жалкое зрелище 😢"
"Дорогой сердцу человек - это кто? Опять придумала кого- то? Или во сне приснился?"
"Хорошая растяжка ещё не балет!"
"Ну почему опять кто то хочет внести негатив? Посмотрите какая проделана работа, вам такое и не снилось! Настя вы прекрасны👏"
"Анастасия, цирк - это ваше! Вы настолько талантливы - и колуном можете работать и штангистом, и на коне скакать!"
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