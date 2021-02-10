Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова предстала в интересном образе со своими любимыми цветами
Артистка постоянно будоражит фанатов своими образами, хвастаясь успешной жизнью, сообщает Politeka.net. В этот раз балерина "блистала" дома.
Соответствующий снимок балерина опубликовала в своем Инстаграм. В кадре блондинка показала себя без макияжа, лишь брови выделялись на ее лице и голубые глаза.
Анастасия убрала волосы за уши и посмотрела в камеру, улыбаясь.
Звезда позировала в желтой кофте на молнии, которую расстегнула для придачи образу особой пикантности. Артистка без стеснения сверкнула пышным бюстом.
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В руках Волочкова держала букет своих любимых цветов - белых роз.
"Просто так..🌺😉", - написала балерина.
За час пост собрал более 2000 лайков и ни одного комментария, ведь российская знаменитость уже давно отключила эту возможность из-за хейтеров.
Отметим, сейчас на страницу балерины подписаны 1,2 миллиона пользователей сети.
В прошлом году, бизнесмен Владислав Фоменко в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» назвался любовником Волочковой. Он рассказал, что отдыхал с артисткой в фешенебельных отелях.
Балерина якобы устраивала вечеринки, пила алкоголь и курила кальяны, не стесняясь матери и дочери.
Фоменко вспомнил, что любимый напиток Анастасии — ром, а день она часто начинала с ресторана. Бизнесмен якобы старался ограничивать возлюбленную в спиртном, но у него ничего не вышло.
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