Балерина Анастасия Волочкова показала своего отца

Артистка позвонила родителю Юрию Федоровичу, чтобы поздравить его с 23 февраля. Видео она показала в сторис своей страницы Instagram, передает Politeka.net.

Отец Волочковой уже много лет находится в одном из пансионатов Санкт-Петербурга. Мужчина в 60 лет перенес инсульт и с тех пор почти не разговаривает и прикован к инвалидному креслу. Сейчас ему 73 года.

«Я тебя поздравляю, папа. Знай, что ты самый главный мужчина», — сказала танцовщица.

«Поздравила главного мужчину моей жизни – папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов», - написала балерина.

«Как здоровье?» — спросил помощник отца Волочковой.

«Мое — прекрасно. Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете. У меня сейчас спектакли идут подряд. За последний месяц четыре раза, начиная с дня рождения. Я счастлива, я в работе и у меня все вот как-то так — классно», - сказала балерина.

Юрий Волочков - бывший чемпион СССР по настольному теннису, тренер по лёгкой атлетике.

Напомним, недавно Волочкова признавалась, что рассталась со своим партнером.

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