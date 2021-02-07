Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова покорила внешностью

Звезда стала популярной не только благодаря умению двигаться, но и скандальным выходкам, а также своей внешностью в молодые годы, сообщает Politeka.net.

Поклонники часто вспоминают архивные снимки знаменитости. В этот раз в одной из фан-групп появилось фото, где Анастасия позирует чуть ли не в сказочном образе.

Балерина распустила волнистые волосы, на голове сверкало красивое украшение.

Звезда надела наряд с глубоким декольте, из которого выставился пышный бюст.

Макияж с акцентом на глаза и милая улыбка - это все, благодаря чему от блондинки нельзя было оторваться.

"Настя - королева", "Это точно она!?", "Красивая", "Вы бы выставляли фото не 20-летней давности, а теперешние ее фото и желательно без ретуши. Контраст разительный", "КОРОЛЕВА 👸🏻 БЫЛА и ВСЕГДА ею БУДЕТ,БУДЕТ,большая УМНИЧКА👸🏻💝👄🌹", "Похожа на Хюрем Султан", "Страшила", "Почему вы все такие злые и оскорбляете ее ... возраст берет свое, но женщина прекрасна в любом возрасте... Конечно, фото где 20 и сейчас разные, но это жизнь", "Очень красива", "И вот стою я перед вами - простая русская баба!", "Здесь уже толстая", "В доме любви красотка))))", - написали пользователи сети.

Отметим, Анастасия Волочкова заработала скандальную славу после многих выходок.

В частности, балерина взорвала интернет в 2011 году, когда устроила фотосессию в стиле "ню" на мальдивском пляже. С тех пор такими фотографиями она уже никого не удивляет.

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