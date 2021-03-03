Анастасия Волочкова, эпатажная балерина, блещущая шпагатом в разных локациях, похвасталась новым опытом

Как сообщает Politeka.net, яркими кадрами звезда балета поделилась в своем Instаgram. Речь идет о бане, женщина известна тем, что обожает париться в бане, однако случилось ЧП, и ее печь испортилась.

Волочкова рассказала, что пока ее печку ремонтируют печники, которые предложили заменить старую печку на новую. Женщина рассказала, что «ребята приехали не с пустыми руками», похваставшись подарками, которые ей презентовали печники.

Сия ситуация ничуть не огорчила любительницу высоких градусов, и она решила испробовать новый эксперимент, который судя по всему ей очень понравился.

«Пока идет ремонт с печкой нашей бани, мне посоветовали проведать и протестировать баню в Одинцовском районе в селе Сидоровское "Банный дворик, где установлены печи "Гром", одна из которых будет установлена у нас дома», - написала Волочкова.

По фото, которые выставила на обозрение шпагатница она вновь предстала в чем мать родила, прикрыв «запрещенные места» веником.

Да что говорить, вот же эти фото:

Напомним, защищаясь от хейта и критики, Волочкова не перестала радовать поклонников своими фото, однако приняла меры по защите своей нервной системы, теперь фанаты, которые с удовольствием выплескивали на странице Волочковой свои эмоции, вынуждены довольствоваться малым, создав фан-страницы знаменитой артистки.

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