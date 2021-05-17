Балерина Анастасия Волочкова удивила откровениями о своей дочери

В своей "исповеди" на Premier 45-летняя Анастасия поделилась неожиданными подробностями жизни своей 15-летней дочери.

в 2005 году в гражданском браке Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина спустя год после начала их отношений родилась дочь Ариадна. Однако возлюбленные так и не зарегистрировали свои отношения официально, несмотря на две свадебные церемонии. В 2007 году Волочкова и Вдовин решили расстаться. Дочь сперва осталась с матерью, но сейчас она живет с отцом и его новой избранницей, ведущей Леной Николаевой.

СМИ пишут, что Ариадна подружилась с мачехой и едвали не называет ее мамой. Однако Волочкова убеждает, что этом все – фарс.

«Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости», — негодует Волочкова.

По ее словам, с отцом у Ариадны сейчас тоже не складывается.

«Я всегда Аришу настраиваю на уверенность в себе, говорю ей, что она очень сильный человек. Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что, как мать, исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно», - заявила балерина.



"Я завжди арішу налаштовую на впевненість у собі, кажу їй, що вона дуже сильна людина. Моя дочка зараз живе зі своїм батьком в пеклі і забороняє мені про це говорити. Вона боїться, що тато її вб'є, зробить їй погано, якщо я розповім про це на всю країну. Я знаю, що, як мати, виконала всі свої зобов'язання. Найголовніша роль, яку я виконала у своєму житті, це роль матері. І я виконала її гідно», - заявила балерина.

Напомним, полностью раздетая Волочкова, блеснув ягодицами, поделилась новым опытом: "Ребята приехали не с пустыми руками".

Как сообщала Politeka, Настя Волочкова ошарашила кадрами с парализованным отцом: "Не говорит уже 12 лет после...".

Также Politeka писала, расфуфыренная Волочкова в розовой пачке произвела фурор рядом с клоуном: "Мадонна от зависти...".