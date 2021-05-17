Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко похвалилася кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, Вікторія стала широко відомою після того, як почала працювати з «Дизель шоу». Зараз вона одна з найбільш затребуваних актрис в Україні. Артистка активно веде свою сторінку в соцмережі, ділячись різними моментами свого життя.
Зараз Булітко відпочиває на морі з батьками і друзями. Разом вони відвідали Туреччину.
На нових фото артистка похвалилася фігурою в чорному купальнику. Вона стояла між двома великими агавами, простягнувши до них руки. Як відомо, ця рослина відрізняється великими колючками.
"Коль! Коль " - підписала актриса знімок.
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В іншому купальнику Булітко вирушила на пляж. Він був також чорним і відрядним, проте особливостями цієї моделі стали глибоке декольте і пікантні ремінці.
Актриса вирішила не відмовляти собі в задоволенні попірнати.
Також Булітко сфотографувалася з батьками у відображенні скляних дверей.
"Мама, тато, дочка і дерево», - прокоментувала кадр зірка «Дизель шоу».
Як відомо, Вікторія Булітко з'явилася на світ у Запоріжжі в родині педагогів.
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу «у весільній сукні засипали привітаннями: "яка ж гарненька".
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, з ким приємно проводить час за коктейлем: особисте фото.
Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "в сміливому купальнику здивувала кадрами з відпустки:"Наша Буля ураган".