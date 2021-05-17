Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка ВІА Гри, розповіла свої думки

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер ще з початку створення групи "ВІА Гра" була її учасницею. Пішла з проекту красуня тільки в 2011 році, коли завагітніла. Зараз красуня повернулася в світське життя, постійно беручи участь в різних шоу, а також ведучи сторінку в Instagram, на якій дівчина розповідає не тільки про творчість, а й особисте.

Цього разу Надя опублікувала фото, на якому позувала в прозорому вбранні. Красуня стояла біля стіни і частково кадр був засвічений, що додало йому цікавого ефекту. Красуня залишила волосся розпущеним і випрямила їх, а дивилася в камеру.

"На чесність необхідний час і паузи, щоб як слід проаналізувати і зважити , знайти причинно - наслідкові зв'язки, зізнатися собі, прийняти, переосмислити , і йти далі. Можливо, дуже вірю, що я коли-небудь зроблю саме велику паузу і виділю час на «відпущення самій собі гріхів». Хочу піти з життя максимально зрозумілою для себе самої»

Адже бути чесним не завжди вдається. І чи потрібно бути з усіма чесним?!Чесність теж повинна бути доречна... І чи заслуговує людина того, щоб бути з ним чесним?!

Ми часто задаємо собі ці питання... Але я, наприклад знаю, що чесним потрібно бути з самим собою, бути себе в грудну клітку марно, у кожного свої цінності і погляди на цей стан.

Але якщо " ти "чесний з собою ( і це часто не збігається з "чесністю" інших), в будь-якому випадку «ти» на коні. Адже " ти " в ці моменти в злагоді з самим собою. А це завжди запорука душевного спокою, і відчуття, що «ти» на своїй осі, і нікому «тебе не повалити", - написала Надя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Такі правильні слова", " саме сьогодні ваш пост для мене як ковток повітря! Спасибі", " Надія, Ви маєте рацію! Чесним з самим з собою", " чому з кожним разом ваші пости все гірше і гірше?", "вищий бал, шедевральні і глибокі думки. Філософія ! Мудрість. Естетика. Цільність. Обожнюю саме таке, нестандартне і Е однобоке. І під різним кутом. Надія !!! Повага безперечно".

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