Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка ВИА Гры, рассказала свои мысли

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер еще с начала создания группы "ВИА Гра" была ее участницей. Ушла из проекта красотка только в 2011 году, когда забеременела. Сейчас красотка вернулась в светскую жизнь, постоянно участвуя в разных шоу, а также ведя страничку в Инстаграм, на которой девушка рассказывает не только о творчестве, но и личное.

В этот раз Надя опубликовала фото, на котором позировала в прозрачном наряде. Красотка стояла у стены и частично кадр был засвечен, что добавило ему интересного эффекта. Красотка оставила волосы распущенными и выпрямила их, а смотрела в камеру.

"На честность необходимо время и паузы, чтобы как следует проанализировать и взвесить , найти причинно- следственные связи, признаться себе, принять, переосмыслить , и идти дальше. Возможно, очень верю, что я когда-нибудь сделаю именно большую паузу и выделю время на «отпущение самой себе грехов». Хочу уйти из жизни максимально понятой для себя самой»

Ведь быть честным не всегда удаётся. И нужно ли быть со всеми честным?!Честность тоже должна быть уместна... И заслуживает ли человек того, чтобы быть с ним честным?!

Мы часто задаем себе эти вопросы... Но я , например знаю, что Честным нужно быть с самим собой, быть себя в грудную клетку бесполезно, у каждого свои ценности и взгляды на это состояние.

Но если «Ты» честен с собой ( и это часто не совпадает с «честностью» других) , в любом случае «Ты» на коне. Ведь «Ты» в эти моменты в согласии с самим собой. А это всегда залог душевного спокойствия , и ощущения, что «Ты» на своей оси, и никому «Тебя не свергнуть", - написала Надя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Такие правильные слова", "именно сегодня ваш пост для меня как глоток воздуха! Спасибо", "Надежда, вы правы! Честным с самим с собой", "Почему с каждым разом ваши посты всё хуже и хуже?", "высший балл, шедевральные и глубокие мысли. Философия ! Мудрость. Эстетика. Цельность. Обожаю именно такое , нестандартное и е однобокое. И под разным углом. Надежда !!! Уважение бесспорно".

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