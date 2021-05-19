Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, розговорився про свою недавню подорож до Європи

Як відомо, 47-річний артист разом із мамою Сердючки (Інною Білоконь) стали ведучими ювілейного випуску програми "Орел і решка". Епатажна парочка вирушила до Барселони, Іспанія.

Про свої пригоди та враження Данилко розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Осадча резонно зазначила, що Сердючці пощастило, мовляв, побувала в Європі, "куди зараз прості смертні поїхати не можуть через карантинні обмеження".

"Катя, я не проста смертна!, - заявив на це Данилко. - Я тобі скажу чесно, я Барселону знаю краще, ніж Харківський район (житловий масив у Києві, - ред.). Звичайно, побували в залі (маються на увазі різні пам'ятки, - ред.)... Як дурепи, простояли в черзі - черга кілометрова! Я в останній раз так стояла в Мавзолеї Леніна в 1985-му... Ну, якого біса їхати в Барселону в локдаун? Логіка є? Якщо людям сподобалося, я, звичайно, щаслива".

Андрій Михайлович зізнався, що його довелося вмовляти, щоб взяти участь в шоу та полетіти в Барселону. За його словами, спочатку його все дратувало, але, в підсумку, навіть сподобалося.

"Я кажу: "Мамо, я хочу на карантині полежати на дивані, подивитися "Кріпосну"... я не хочу туди їхати". Мама: "Ой, мама - не кощій безсмертний, мама хоче з акулою купуватися..." І довелося везти. Звичайно, дратувало мене все, в цій Іспанії, але в результаті мені сподобалося", - поділилася Сердючка.

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