Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, разоткровенничался о своем недавнем путешествии в Европу

Как известно, 47-летний артист вместе с мамой Сердючки (Инной Белоконь) стали ведущими юбилейного выпуска программы "Орел и решка". Эпатажная парочка отправилась в Барселону, Испания.

О своих приключениях и впечатлениях Данилко рассказал Кате Осадчей в программе "Світське життя", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Осадчая резонно отметила, что Сердючке повезло, мол, побывала в Европе, "куда сейчас простые смертные поехать не могут из-за карантинных ограничений".

"Катя, я не простая смертная!, - заявил на это Данилко. - Я тебе скажу честно, я Барселону знаю лучше, чем Харьковский район (жилмассив в Киеве, - ред.). Конечно, побывали в зале (имеются в виду достопримичательности, - ред.)... Как дуры, простояли в очереди - очередь километровая! Я в последний раз так стояла в Мавзолее Ленина в 1985-м... Ну, какого черта ехать в Барселону в локдаун? Логика есть? Если людям понравилось, я, конечно, счастлива".

Андрей Михайлович признался, что его пришлось уговаривать, чтобы принять участие в шоу и полететь в Барселону. По его словам, сначала его все бесило, но, в итоге, даже понравилось.

"Я говорю: "Мама, я хочу на карантине полежать на диване, посмотреть "Крепостную"... я не хочу туда ехать". Мама: "Ой, мама - не кощей бессмертный, мама хочет с акулой покупаться..." И пришлось везти. Конечно, бесило меня все, в этой Испании, но в результате мне понравилось", - поделилась Сердючка.

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