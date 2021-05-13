Известный украинский артист Андрей Данилко, который также известен по образу певицы Верки Сердючки, появился на престижной премии

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки никуда не ходит без своей "мамы", которую исполняет Инна Белоконь, передает Politeka.net. К слову, Белоконь и Данилко познакомились еще в конце 80-х. На тот момент артисту было 16 лет, а его подруге - 20.

Спустя годы оба создали творческий дуэт, который до сих пор пользуется популярностью. Звезды становятся участниками различных шоу, а также их награждают разными премиями.

Так, 12 мая в Киеве состоялось вручение музыкальной премии YUNA, где Сердючка выиграла одну из статуэток.

Спустя день звезда поделилась несколькими кадрами, которые были сделаны за кулисами. На фото можно увидеть Верку с "мамой", выходящими на сцену, а также во время подготовки к церемонии в гримерку и в фургоне.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Супер, а Беллу Куценко пересматриваю каждый раз, когда грустно 👏", "На этих фотографиях прекрасно все.👍 Особенно возмущенная мама на последнем фото😂", "С удовольствием сходила бы на концерт Верки-Сердючки!!! Привет из Франции🇨🇵", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏супер артист", "Андрей, вы настоящий артист! 👏👏👏👏👏🌺🌺🌺🌺🌺", "Самый крутой земляк ❤🤗🥰🌹😘", "Самый прекрасный и добрый АРТИСТ 🌟Андрей", "как хорошо , что Верка вернулась♨️🎀💟,ваши выступления дают такой подъем!!!🔥🔥🙌".

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Как Politeka писала, что Данилко раскрыл, от чего отказался из-за здоровья: "Это очень дорого, да и я...".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".