Андрей Данилко засветился в новом "политическом" безобразии

47-летнему артисту пришлось несладко после того, как его в образе Верки Сердючки, якобы заметили на мероприятии в Сочи. В Сети даже появились кадры с человеком, одетым, как Верка и очень на нее похожим.

Андрей Михайлович заявил, что это фейк, сделав соответствующий пост в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Будьте внимательны и осторожны!", - предупредил он.

Мужчина со звездой на голове оказался всего лишь клоном Сердючки, пародирующим известную исполнительницу.

Пользователи с энтузиазмом комментируют ситуацию:

"Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс"

"Ну и что???? В России тоже любят Верку Сердючку!!! Обожаем!!! И всегда рады! В Турции где мы отдыхали вместе с украинцами выступал Данилко и все были очень рады и счастливы и все вместе хлопали и кричали браво!!!"

"Мы не против увидеть Вас у нас. Мы - обычные люди, которым вся эта политика до одного места, мы все уже устали. Мы просто хотим слушать музыку и смотреть на талантливых артистов 🌷"

"Ну даже если б и выступал, то что? Нашли за что стыдить"

"Ой, это Веранда наверное❤️ я была на ее выступлении в клубе в Москве. @v_serduchka неповторимый оригинал❤️"

"Господи, это известный пародист Сочинский, он каждый год на Красивых играх выступает...узпагойтесь))) Данилко если и выступает, то без палева и не на такого рода мероприятиях)))"

Напомним, Андрей Данилко, влюбившись, потерял покой и аппетит: "Думал, такое может быть только в 20 лет"

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".

Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".