Солістка групи Go_A Катерина Павленко показала закулісся пісенного конкурсу " Євробачення»

Вже сьогодні, 18 травня, український гурт Go-A з піснею Shum виступить у першому півфіналі конкурсу під номером 15. А поки музиканти готують і показують, як це відбувається, пише Politeka.net.

Так, Катерина Павленко показала, як учасники колективу розминаються.

Помітивши, що їх знімають, артисти починають дуріти на камеру. Схоже, настрій у них відмінний.

Підготовка потрібна не тільки музикантам, а й костюмам.

"Так, я роблю зачіску шубі", - так підписана сторіс, де показано, як чепуряться зелену кошлату накидку, в якій з'явиться на сцені Павленко.

Зазначимо, український дизайнер Дмитро Курята, який створив образ Павленка для «Євробачення» розповів, що зелена шуба — це тонкий натяк на народний український елемент.

«У Карпатському народному костюмі є таке поняття як гуня — це така кошлата форма хутра. Дуже-дуже тонко ми використовуємо народні елементи, так, щоб їх ніхто не побачив. Чим більше підтекстів і нашарувань ти робиш, нехай внутрішніх, про які не обов'язково говорити вголос, тим більш глибокий і яскравий виходить образ», — поділився дизайнер.

Макіяж для Павленко робить макіяжу і перукар Катерина Войнич. Макіяж зроблений в стилі смокі айс.

Тим часом українці підтримують колектив і бажають перемоги.

«Будемо вболівати сьогодні за вас», «Удачі! Тримаю кулаки!🔥», «Це неймовірний самобутній виступ. Який не схожий ні на один, що був на конкурсі Євробачення! Вражає», «Найкращі», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко після різкого погіршення самопочуття зробила заяву перед "Євробаченням": "я вільна".

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