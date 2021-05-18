Співачку Настю Каменських знову підозрюють у вагітності

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому постала в красивій сукні з мереживом.

"Я різна, я дозволяю собі бути різною. І я щаслива бути такою. Ідеальною у своїй неідеальності, смішною і пристрасною, сумною і щасливою, спокійною і емоційною. Це багатогранність емоцій, якими я наповнена. Це почуття, які я не повинна тримати в собі - я можу дозволити собі дарувати їх світу і насолоджуватися ними. Навіть якщо це смуток або сльози - я маю на них право", - заявила зірка.

Вона додала, що не вважає сльози проявом слабкості.



"Так, для когось я не така, як їм хотілося б мене бачити. Не так одягнена, не так нафарбована, то "занадто худа", то "знову товста"! Так, мої життєві етапи, принципи та переконання можуть не підходити комусь. Але я вільна бути собою", - додала Каменських, зазначивши, що її новий альбом "червоне вино" став її одкровенням і посланням кожній дівчині.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники стали гадати,чи вагітна Настя.

"Красива і ефектна, сяй і наповнюй світ своєю творчістю", "Ти вагітна?", "Ти класна, живи так як тобі подобається", "мені одній видно животик?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських вразила визнанням напередодні другої річниці шлюбу з Потапом:"ніякого свята не буде".

Як повідомляла Politeka, Каменських в корсеті заінтригувала новим перетворенням, перші кадри:"П'яниш нас, Настя".

Також Politeka писала, що Каменських, покрасувавшись перед Осадчою, розкрила свій пікантний секрет:"у мене вона з п'яти років".