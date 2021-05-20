Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) зважилася на сміливий вчинок заради залучення уваги до свого концерту і отримала цікаву реакцію чоловіка Дантеса

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 31-річна зірка опублікувала дуже непристойне фото. Артистка поділилася знімком, зробленим перед церемонією Viva! Awards. Вона була одягнена в дуже коротку зелену сукню. На фото вона задерла сукню, засвітивши труси.

"Фото для залучення уваги! Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно))", - зазначила співачка.

У коментарях красуні залишили масу втішних слів. Відверте фото прокоментували чоловік Наді Володимиром Дантес, зірка Маша Єфросиніна, Ірина Монатік, Леся Нікітюк і дружина російського шоумена Павла Волі Ляйсан Утяшева.

"Хлопці, це неймовірно. Неприпустимо виставляти Скорпіона на ТРУСАХ, коли Я За знаком Зодіаку РАК🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️", - написав Дантес під знімком Наді в трусах.

"Підніміть руки, хто наблизив фотку🙌 🏻", - зізналася Маша Єфросиніна, що наближала фото, щоб краще розгледіти труси Наді Дорофєєвої.

"Чому там написано Леся?😂", - підмітила татуювання в інтимному місці телеведуча Леся Нікітюк.

"❤️ сміливо", - зазначила Ляйсан Утяшева.

Як відомо, в кінці 2020 року Дорофєєва почала сольну кар'єру. Тепер артистка презентує свій дебютний сольний альбом.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з юними Дорофєєвої і Позитивом опинилися в мережі, 2012-й рік: "ГоспАди!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва засвітила свій особняк і елітне авто, похвалившись новим досягненням: "ти гідна цього".