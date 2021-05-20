Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) решилась на смелый поступок ради привлечения внимания к своему концерту и получила интересную реакцию мужа Дантеса

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 31-летняя звезда опубликовала очень неприличное фото. Артистка поделилась снимком, сделанным перед церемонией Viva! Awards. Она была одета в очень короткое зеленое платье. На фото она задрала платье, засветив трусы.

"Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой. Но это не точно))", - отметила певица.

В комментариях красотке оставили массу лестных слов. Откровенное фото прокомментировали муж Нади Владими Дантес, звезды Маша Ефросинина, Ирина Монатик, Леся Никитюк и жена росийского шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева.

"Ребята, это невероятно. НЕДОПУСТИМО ВЫСТАВЛЯТЬ СКОРПИОНА НА ТРУСАХ, КОГДА Я ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА РАК🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️", - написал Дантес под снимком Нади в трусах.

"Поднимите руки, кто приблизил фотку 🙌🏻", - призналась Маша Ефросинина, что приближала фото, дабы лучше разглядеть трусы Нади Дорофеевой.

"Почему там написано Леся?😂", - подметила татуировку в интимном месте телеведущая Леся Никитюк.

"❤️ смело", - отметила Ляйсан Утяшева.

Как известно, в конце 2020 года Дорофеева начала сольную карьеру. Теперь артистка презентует свой дебютный сольный альбом.

Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".

Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".

Также Politeka писала, что Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого".