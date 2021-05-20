Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) решилась на смелый поступок ради привлечения внимания к своему концерту и получила интересную реакцию мужа Дантеса
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 31-летняя звезда опубликовала очень неприличное фото. Артистка поделилась снимком, сделанным перед церемонией Viva! Awards. Она была одета в очень короткое зеленое платье. На фото она задрала платье, засветив трусы.
"Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой. Но это не точно))", - отметила певица.
В комментариях красотке оставили массу лестных слов. Откровенное фото прокомментировали муж Нади Владими Дантес, звезды Маша Ефросинина, Ирина Монатик, Леся Никитюк и жена росийского шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева.
"Ребята, это невероятно. НЕДОПУСТИМО ВЫСТАВЛЯТЬ СКОРПИОНА НА ТРУСАХ, КОГДА Я ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА РАК🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️", - написал Дантес под снимком Нади в трусах.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии
После дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
Кайли Дженнер показала аппетитную фигуру в узком серебряном бикини: "Сумасшедшая"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Поднимите руки, кто приблизил фотку 🙌🏻", - призналась Маша Ефросинина, что приближала фото, дабы лучше разглядеть трусы Нади Дорофеевой.
"Почему там написано Леся?😂", - подметила татуировку в интимном месте телеведущая Леся Никитюк.
"❤️ смело", - отметила Ляйсан Утяшева.
Как известно, в конце 2020 года Дорофеева начала сольную карьеру. Теперь артистка презентует свой дебютный сольный альбом.
Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".
Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".
Также Politeka писала, что Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого".