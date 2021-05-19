Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк" поскаржилася на болі і попросила поради українців

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала досить популярним блогером після того, як перемогла на шоу "Холостяк". І хоч пара розлучилася, гімнастка не сумує і активно веде Instagram, де зібрала сотні тисяч фанатів.

Цього разу Даша в соціальній мережі опублікувала фото, на якому вона робить селфі. Ульянова запитала фоловерів, хто знає хорошого травматолога в Києві. А в наступній сторіз пояснила, що її мучать сильні болі.

"Шия болить нереально. Старість підкралася непомітно. Якщо у вас є хороший знайомий лікар-напишіть мені будь ласка", - написала Даша Ульянова.

За словами красуні, їй 24 роки і вона вже повністю на собі відчуває наслідки гімнастичного життя.

"Для гімнастки я вже бабуся", - написав Ульянова.

"Варто мені щось зробити без розминки, у мене починають боліти суглоби, на сьогоднішній день це шия. Насправді смішно, тому що раніше якщо мене щось боліло, ТО проходило за півдня і я далі відчувала себе гнучкою, красивою. То сьогодні шия болить вже тиждень", - зізналася Ульянова, що навіть боляче голову підняти.

На наступних відео дівчина показала фото шпагату, яке зробила без попередньої розминки, що і спровокувало хворобливість шиї.

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