Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала, как проводит выходной

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала довольно популярным блогером после того, как победила на шоу "Холостяк". И хоть пара рассталась, гимнастка не унывает и активно ведет Инстаграм, где собрала сотни тысяч фанатов.

В этот раз Даша в социальной сети опубликовала фото, на котором показала, чем собирается заняться. Ульянова была в джинсах, кофте, кроссовках и очках, а в руках держала поднос с приготовленными раками и лимоном. Как можно понять, девушка решила побаловать изысканным блюдом.

"Идеальное воскресенье выглядит так, всем прекрасного выходного", - написала Даша Ульянова.

"Приятного аппетита, хорошего дня", "Клас. Дашенька где вы покупали джинсы? Очень клёвые !", "Приятного аппетита Дашуля. и хорошего окончания воскресенья", "Это точно, класс".

Сообщалось, что победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарную виллу с бассейном на Сейшелах.

В этот раз горячая брюнетка поделилась кадрами роскошного дня, проведенного в бассейне на вилле. В распоряжении их была яхта и потрясающий отель.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в купальнике впечатлила формами, вытянувшись на камнях

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова в мокром бикини показала райские места

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини хвастнула шикарной растяжкой



