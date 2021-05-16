Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала, как проводит выходной
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала довольно популярным блогером после того, как победила на шоу "Холостяк". И хоть пара рассталась, гимнастка не унывает и активно ведет Инстаграм, где собрала сотни тысяч фанатов.
В этот раз Даша в социальной сети опубликовала фото, на котором показала, чем собирается заняться. Ульянова была в джинсах, кофте, кроссовках и очках, а в руках держала поднос с приготовленными раками и лимоном. Как можно понять, девушка решила побаловать изысканным блюдом.
"Идеальное воскресенье выглядит так, всем прекрасного выходного", - написала Даша Ульянова.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Конфликт Израиля и Палестины достиг апогея, в ход пошли танки и вертолеты: жуткие кадры
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
На берег вымыло черное существо с острыми зубами: фото глубоководного монстра
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
"Приятного аппетита, хорошего дня", "Клас. Дашенька где вы покупали джинсы? Очень клёвые !", "Приятного аппетита Дашуля. и хорошего окончания воскресенья", "Это точно, класс".
Сообщалось, что победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарную виллу с бассейном на Сейшелах.
В этот раз горячая брюнетка поделилась кадрами роскошного дня, проведенного в бассейне на вилле. В распоряжении их была яхта и потрясающий отель.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в купальнике впечатлила формами, вытянувшись на камнях
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова в мокром бикини показала райские места
А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини хвастнула шикарной растяжкой