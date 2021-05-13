Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась полезными советами и новыми яркими фото с отдыха на Сейшелах

Недавно известная блогерша и гимнастка отправилась отдохнуть на экзотические острова, где, судя по многочисленным фото, замечательно проводит время на пляже. Как сообщает Politeka.net, Даша решила поделиться с подписчиками полезным постом с советами, которые пригодятся в подобном путешествии.

«Сколько бы вы ни путешествовали, вопрос, что понадобится в поездке, всегда актуален. Что же стоит взять с собой на Сейшелы? Рассмотрим необходимый трэвел-набор», - написала Ульянова.

В ее набор необходимых на Сейшелах вещей попали: солнцезащитные средства, головной убор, много ярких купальников и пляжных нарядов, снаряжение для подводного плавания, фототехника, красивые аксессуары.

«Ну и, конечно же, хорошее настроение, без него никак», - добавила в конце поста девушка.

Эту публикацию Даша сопроводила своими новыми фото с отдыха.

На снимках Ульянова позировала в облегающем костюме для плавания, расположившись на скалах у самого моря. Девушка изящно изогнулась, демонстрируя свою подтянутую форму.

Поклонники Даши тут же принялись комментировать ее пост.

«После твоих постов, Сейшелы - новая мечта», «Красота невероятная», «Девушка огонь», «Фотографа. Такую красоту должен видеть мир», «И конечно целую аптечку на все случаи!», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова потрясла откровением и фигурой на подводном видео: "Незабываемо".

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини хвастнула шикарной растяжкой: "Зая, выпрями нижнюю ногу".

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова в мокром бикини показала райские места: "Наша вилла".