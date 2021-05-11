Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала яркий кадр с отдыха

Как пишет Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", часто радует публику яркими кадрами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на Сейшельские острова, откуда теперь часто выкладывает горячие фото.

Недавно красотка поделилась кадрами роскошного утра в джакузи, а теперь в очередной раз продемонстрировала свою восхитительную растяжку. Девушка запечатлена на роскошном пляже, она стоит в вертикальном шпагате, задрав ногу выше головы. При этом на не костюм для подводного плаванья и черное бикини, длинные волосы распущенные и влажные.

В подписи к фотографии Ульянова написала: "Его глазами или: «зая, выпрями нижнюю ногу»". Пользователи тут же принялись комментировать экстравагантное фото красотки. "Лучшая", "Красотка", "Ты счастлива, это не может не радовать", "Класс", "Круто", "Ты прекрасна", "Огонь", "Вот это растяжка", "Невероятно красивая".

Отметим, что Даша часто выкладывает жаркие фото с отдыха на зависть своим фолловерам. А судя из подписи к этой фотографии, девушка отдыхает на роскошных Сейшельских островах не одна, а в компании мужчины, но не показывает его публично.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова задрала ногу, показав мастерство акробатики на пляже: "Баловница".

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