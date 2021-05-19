Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк" пожаловалась на боли и попросила совета украинцев
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала довольно популярным блогером после того, как победила на шоу "Холостяк". И хоть пара рассталась, гимнастка не унывает и активно ведет Инстаграм, где собрала сотни тысяч фанатов.
В этот раз Даша в социальной сети опубликовала фото, на котором она делает селфи. Ульянова спросила фолловеров, кто знает хорошего травматолога в Киеве. А в следующей сториз обьяснила, что ее мучают сильные боли.
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"Шея болит нереально. Старость подкралась незаметно. Если у вас есть хороший знакомый врач - напишите мне пожалуйста", - написала Даша Ульянова.
По словам красотки, ей 24 года и она уже полностью на себе ощущает последствия гимнастической жизни.
"Для гимнастки я уже бабушка", - написал Ульянова.
"Стоит мне что-то сделать без разминки, у меня начинают болеть суставы, на сегодняшний день это шея. На самом деле смешно, потому что раньше если меня что-то болело, то проходило за полдня и я дальше чувствовала себя гибкой, красивой. То сегодня шея болит уже неделю", - призналась Ульянова, что даже больно голову поднять.
На следующих видео девушка показала фото шпагата, которое сделала без предварительной разминки, что и спровоцировало болезненность шеи.
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