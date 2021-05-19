Син легендарної співачки Софії Ротару стривожив шанувальників

Руслан Євдокименко є єдиним сином Софії Ротару. 51-річний чоловік з дружиною Світланою виховав двох дітей-Софію та Анатолія. Відомо, що Євдокименко любить мотоцикли і можна часто побачити на фото зніми. Євдокименко активно веде соціальні мережі, де висвітлює своє життя.

Як пише Politeka.net, саме своєї пристрасті син Ротару і присвятив новий пост на сторінці в Instagram.

Руслан Євдокименко зображений на мотоциклі на чолі колони байкерів.

"І нехай все буде добре", - написав він.

Софія Ротару прокоментувала фото.

Не залишилися осторонь і фоловери Руслана Євдокименка. Йому бажають хорошого мотосезону, відзначаючи, що він обрав для себе небезпечне хобі.

"Відмінного мотосезону!", "Вдалого сезону🔥»," щасливої дороги 🙌", "кльовий», «Красунчик», «Руслан, дуже небезпечний вид спорту, бережи себе», "Хороших доріг", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, син Софії Ротару Руслан Євдокименко вже протягом довгого часу захоплюється мотоциклами. При чому він це робить на досить професійному рівні. Тому що їх ремонтом і модернізацією займається сам. Для цього заняття у нього є спеціально обладнаний гараж.

Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару розкрив її справжнє прізвище.

А ще Politeka повідомляла, що Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото.

Також Politeka писала, що Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото.