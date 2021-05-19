Син легендарної співачки Софії Ротару стривожив шанувальників
Руслан Євдокименко є єдиним сином Софії Ротару. 51-річний чоловік з дружиною Світланою виховав двох дітей-Софію та Анатолія. Відомо, що Євдокименко любить мотоцикли і можна часто побачити на фото зніми. Євдокименко активно веде соціальні мережі, де висвітлює своє життя.
Як пише Politeka.net, саме своєї пристрасті син Ротару і присвятив новий пост на сторінці в Instagram.
Руслан Євдокименко зображений на мотоциклі на чолі колони байкерів.
"І нехай все буде добре", - написав він.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
В Одесі заборонять проїзд по відомій трасі, але не всім: кого торкнеться в першу чергу
Осадча показала животик у лимонному вбранні на весіллі 54-річної Ольги Сумської: "Щастя молодим"
Життя українських студентів обірвалося в Туреччині: "Словами складно висловити біль"
Пішов з життя відомий актор-серцеїд з культових серіалів 90-х: трагічні подробиці
Софія Ротару прокоментувала фото.
Не залишилися осторонь і фоловери Руслана Євдокименка. Йому бажають хорошого мотосезону, відзначаючи, що він обрав для себе небезпечне хобі.
"Відмінного мотосезону!", "Вдалого сезону🔥»," щасливої дороги 🙌", "кльовий», «Красунчик», «Руслан, дуже небезпечний вид спорту, бережи себе», "Хороших доріг", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, син Софії Ротару Руслан Євдокименко вже протягом довгого часу захоплюється мотоциклами. При чому він це робить на досить професійному рівні. Тому що їх ремонтом і модернізацією займається сам. Для цього заняття у нього є спеціально обладнаний гараж.
Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару розкрив її справжнє прізвище.
А ще Politeka повідомляла, що Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото.
Також Politeka писала, що Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото.