В Сеть попало уникальное фото легенды эстрады Софии Ротару с указом о присвоении звания народного артиста СССР

Как сообщает Politeka.net, известная певица София Ротару всегда была знатной красавицей, и даже в 73 года сохранила отличный вид и свежесть. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных звезде, на них пользователи частенько обмениваются снимками и новостями. Также сын Софии Ротару - уже взрослый и саомдостаточный мужчина, часто делится со своими поклонниками в социальной сети Инстаграм яркими моментами из жизни. Недавно Руслан Евдокименко опубликовал фото указа президиума верховного совета СССР о присвоении почетного звания легендарной артистке "Народный артист СССР".

В подписи к фотографии написал: "33 года назад. Горжусь".

Стоит отметить, что в указе указана фамилия Евдокименко-Ротару - по мужу. София Ротару познакомилась с Анатолием Евдокименко в 1968 году. Будущий муж сразу же влюбился в певицу, и вскоре пара оформила отношения официально. Именно Анатолий Евдокименко был руководителем ансамбля "Червона рута", где выступала София Ротару. в 1970 году родился сын Евдокименко и Ротару, которому дали имя Руслан. В 2002 году в семью пришло несчастье — муж артистки скончался после инсульта в возрасте 60 лет.

Также Руслан Евдокименко показал хронологию развития легенды. На черно-белом фото молодая женщина запечатлена на сцене в те годы. Дальше София Михайловна в наши дни.

Напомним, 73-летняя София Ротару босиком впечатлила растяжкой, кадр из спальни: "Какая она...".

Как сообщала Politeka, 73-летняя Ротару расцвела рядом со взрослыми внуками, легенду не узнать: "Счастья вам всем".

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