Антонія-Джессіка Чеги, яка вилетіла з проекту «Холостяк», стала об'єктом уваги ще одного "холостяка"

Як пише Politeka.net, 25-річна брюнетка із Закарпаття запам'яталася українцям колоритною зовнішністю. У 10-му ефірі Михайло Заливако попрощався з дівчиною. Втім, красуня даремно часу не втрачає, розвиваючи свій блог і радуючи шанувальників яскравими знімками.

На свіжих фото вона постала в неймовірно красивій сукні з мереживом. Дівчина порівняла себе з італійською актрисою.

"Крута зйомка була в стилі Моніки Беллуччі. Цікаво асоціююся я у вас з нею? Якщо так, то поділіться вашими думками. Готую дещо цікаве для вас", - заінтригувала шанувальників дівчина.

У коментарях у неї відразу ж відписався учасник "Холостячки" і екс-залицяльник Ксенії Мішиної Євген Ковтуненко. Він надіслав красуні знак уваги, залишивши короткий коментар: "Ти крутіше".

Шанувальники теж не залишили Джесіку без компліментів.

"Ковтуненко, може на тебе око покласти. Він також готувати любить і хороший чоловік", "Дуже красива, Моніка вже не та. У нас Джессіка", "риси обличчя дійсно схожі. Моніка еталон краси, значить і Джесс», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Джессіка, що вилетіла з "Холостяка", показала Заливако, яку красуню він втратив: "крутіше Моніки Белуччі".

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