"Холостяк 11" Михайло Заливако несподівано залишив за бортом Джесіку

25-річна брюнетка із Закарпаття, безумовно, запам'яталася українцям колориною зовнішністю і зухвалою поведінкою. Нею в рівній мірі і захоплювалися, і критикували.

У 10-му ефірі Заливако знайомився з сім'ями решти учасниць. Заради Джессіки він вирушив до Мукачева, де підкорив батька дівчини. Проте на церемонії троянд Михайло несподівано попрощався саме з нею.

"У нас з тобою особлива історія... Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму справжньому і майбутньому", - з такими словами "Холостяк" випровадив красуню, додавши потім, що вона до всього "ставиться з недовірою".



Після вильоту Джессіка вийшла на зв'язок у своєму мікроблозі в Instagram, опублікувавши нове фото, на якому постала в чорному гольфі і капелюшку, передає Politeka.net.

"Все, що не робиться, - на краще 🤞 # холостяк11 #холостякучасниці", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили пост:

"Бачу вас дружиною когось з Forbes🏆ну явно не Міші😂маленький ще😂"

"Така жінка красива не для нього, він це добре розуміє, що на тлі такої краси він буде не помічений..."

"Хлопці, тримайтеся 😏 тут така краса 😍"



"Всі пишуть, що Джесс схожа на Моніку Белуччі, а мені - більше на Меган Фокс 🔥"

"Яка фактура, стиль, пристрасть! Крутий нуарний кадр 👏"

"Дуже стильне фото. У ньому вся ви. Дівчина з перцем"

"Ти природжена модель, на фото приємно дивитися. P. S. З того Міші вся країна в шоці, де його очі були, таку дівчину упустив"

"Крутіше Моніки Белуччі🔥"

Нагадаємо, "холостяка "Заливако жорстко розкритикували після знайомства з батьками учасниць:" апетит пропадає...".

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