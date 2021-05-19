Олексій Тригубенко, який не домігся любові від "Холостячки" Ксенії Мішиної, продовжує насолоджуватися холостяцьким життям
32-річний київський бізнесмен, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару, нещодавно засвітився в компанії красунь з родинного проєкту "Холостяк". Тригубенко разом з Олександрою, Лізою, Надін і героєм "Холостяк 5" Сергієм Мельником опинився в ресторані. Кадри цієї події з'явилися в Instagram, передає Politeka.net.
"Приємне закінчення дня в компанії друзів", - йдеться в підписі.
"Хто це тут у нас зібрався святкувати життя?", - запитала Олександра, знімаючи дійство і цокаючись з товаришами.
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На наступних "сторіз" Тригубенко пробує нову страву, захоплюючись смаком і ароматом.
"Друзі, сьогодні у нас рубрика "що я їм". Сьогодні паста з лососем - тільки подивіться!", - каже він на кадрах.
"Ой, гаряче...", - коментує одна з дівчат, але Олексія вже було не зупинити.
Варто відзначити, останнім часом екс-фаворит Мішиної частенько став з'являтися в компанії учасниць "Холостяк 11", які вибули вже з проєкту. Так, нещодавно він засвітився на вечірці з нагоди дня народження Джесіки, а до цього добре погуляв у неї ж на новосіллі.
Фанати з жаром обговорюють мінливий характер Олексія в Мережі. Як відомо, в "Холостячці" він позиціонував себе, як любителя традиційних сімейних цінностей, заявляючи про готовність стати розсудливим, завести дружину і діточок. Але, отримавши відворот-поврот від Ксенії, Олексій, здається, кинувся у всі тяжкі. Його раз у раз помічають на тусовках з дівчатами й алкоголем.
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