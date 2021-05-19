Не добившийся любви от "Холостячки" Ксении Мишиной Алексей Тригубенко продолжает наслаждаться холостяцкой жизнью

32-летний киевский бизнесмен, который после окончания шоу так и не нашел себе пару, недавно засветился в компании красоток из родственного проекта "Холостяк". Тригубенко вместе с Александрой, Лизой, Надин и героем "Холостяк 5" Сергеем Мельником оказался в ресторане. Кадры этого события появились в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Приятное окончание дня в компании друзей", - говорится в подписи.

"Кто это тут у нас собрался праздновать жизнь?", - спросила Александра, снимая действо и чокаясь с товарищами.

На следующих "сториз" Тригубенко пробует новое блюдо, восторгаясь вкусом и ароматом.

"Ребята, сегодня у нас рубрика "что я ем". Сегодня паста с лососем - только посмотрите!", - говорит он на кадрах.

"Ой, горячо...", - комментирует одна из девушек, но Алексея уже было не остановить.

Стоит отметить, в последнее время экс-фаворит Мишиной частенько стал появляться в компании участниц "Холостяк 11", выбывших уже из проекта. Так, недавно он засветился на вечеринке по случаю дня рождения Джессики, а до этого хорошо погулял у нее же на новоселье.

Фанаты с жаром обсуждают переменчивый характер Алексея в Сети. Как известно, в "Холостячке" он позиционировал себя, как любителя традиционных семейных ценностей, заявляя о готовности остепениться, завести жену и детишек. Но, получив отворот-поврот от Ксении, Алексей, кажется, бросился во все тяжкие. Его то и дело замечают на тусовках с девушками и алкоголем.

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