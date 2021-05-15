Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко, получив "отворот-поворот" от Ксении Мишиной, зря время не теряет

32-летний киевский бизнесмен, который после окончания шоу так и не нашел себе пару, недавно засветился в компании красоток из родственного проекта "Холостяк". Экс-участница 11-го сезона Александра Миколюк пригласила Алексея на вечеринку по случаю ее дня рождения. Кадры этого события появились в Инстаграм, передает Politeka.net.

На одном из фото Тригубенко засняли в объятиях с яркой брюнеткой-именниницей. На другом - мужчина предстал уже сразу с несколькими красотками из "Холостяка".

Фанаты обоих проектов с удовольствием обсудили переменчивый характер Алексея в комментариях. Как известно, в своей истории с "Холостячкой" Мишиной он преподносил себя как любителя спокойной семейной жизни. Но после отказа Ксении его то и дело замечают на различных тусовках с девушками и алкоголем (у той же Александры он недавно гулял на новоселье). Публика почуяла подвох.

"Леша универсальный, всем подходит 😂" - "вот он хочет отношений, встретить ту самую и т.д. (с его слов). А не повлияют ли негативно на его репутацию все эти тусовки, кучи девок рядом и т.п.? Не думаю, что кому-то захочется в придачу к Лёше получить и его "подружек". 🤔" - "как подходит так и отходит!... 😂"

"Это точно Лёша?) Или то, что от него осталось))))))? Совсем другой человек, чем он себя описывал😒🙄" - "он совсем не похож на того скромного парня из шоу... Выходит, что то все была ложь. А вышло, что он бабник, тусовщик и ещё и любитель выпить. Он таким своим поведением сам портит впечатление о нем. Надо ему определиться, чего же он всё-таки хочет: тусовки с барышнями или всё-таки семью и отношения" - "Ахххахх... точно🙄 эх, Лёха) а мы-то думали..."

"Он же любит Ксюшу!.."

"Леша уж не пропадет... Сам как холостяк, выбирай кого душа желает..."

Напомним, финалиста "Холостячки" Алексея Тригубенко измучили печальные последствия тяжелой болезни: "Только прихожу домой и...".

Как сообщала Politeka, финалист реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко страдает от последствий тяжелой болезни: "Если честно, мне сейчас…".