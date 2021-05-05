Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко, получив "отворот-поворот" от Ксении Мишиной, продолжил поиски своей единственной

Как передает Politeka.net, 32-летний киевский бизнесмен частенько стал появляться на кадрах вместе с девушками из родственного проекта "Холостяк", которых нынешний герой шоу Михаил Заливако уже отправил домой.

В частности, Тригубенко сделал репост у себя в "сториз" кадров, опубликованных Даной, выбывшей из "Холостяка". По всей видимости, собралась большая компания, тут же были и другие девушки из шоу, а также несостоявшиеся женихи из "Холостячки".

Алексей решил прокатить Дану на квадроцикле. За процессом с камерами наблюдала "команда поддержки".

"Готова? Медленно или быстро?", - спросил у блондинки Тригубенко. Что именно ответила девушка, заглушил рев мотора, но судя по старту, она выбрала второй вариант.

Напомним, Тригубенко не хватило совсем чуть-чуть до победы в "Холостячке". Дойдя до финала, Алексей проиграл юмористу Александру Эллерту, ставшему в итоге избранником Мишиной.

"Я вижу, как сильно ты любишь, но мне очень больно, что я не могу ответить взаимностью. Я не могу принять твое предложение", - ответила Ксения на его предложение руки и сердца.

Недавно мы рассказывали, что Тригубенко опубликовал в Инстаграм новое фото, на котором показал своих близких, в частности сестру, отца и мать - не состоявшихся свекра и свекровь Ксении. Еще во время съемок семья Алексея подкупила актрису уважительным отношением друг к другу и царящей гармонией, но не сложилось.

Напомним, Тригубенко после отказа Мишиной "запал" на новую Холостячку Огневич: показательное фото

Как сообщала Politeka, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, какую девушку ищет после отказа Мишиной: "Признаюсь, очень страшно"

Также Politeka писала, что Алексей Тригубенко развлекся с целой компанией красоток из "Холостяка", забыв о Мишиной.