Вылетевшая из проекта «Холостяк» Антония-Джессика Чеги стала объектом внимания еще одного «холостяка»

Как пишет Politeka.net, 25-летняя брюнетка из Закарпатья запомнилась украинцам колоритной внешностью. В 10-м эфире Михаил Заливако попрощался с девушкой. Впрочем, красотка зря времени не теряет, развивая свой блог и радуя поклонников яркими снимками.

На свежих фото она предстала в невероятно красивом платье с кружевом. Девушка сравнила себя с итальянской актрисой.

«Крутая съемка была в стиле Моники Беллуччи. Интересно ассоциируюсь ли я у вас с ней? Если да, то поделитесь вашими мыслями. Готовлю кое-что интересное для вас», - заинтриговала поклонников девушка.

В комментариях у нее сразу же отписался участник «Холостячки» и экс-ухажер Ксении Мишиной Евгений Ковтуненко. Он оказал красотке знак внимания, оставив короткий комментарий: «Ты круче».

Поклонники тоже не оставили Джессику без комплиментов.

«Ковтуненко, может на тебя глаз положить. Он также готовить любит и хороший мужчина», «Очень красивая, Моника уже не та. У нас Джессика», «Черты лица действительно похожи. Моника эталон красоты, значит и Джесс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что вылетевшая из "Холостяка" Джессика показала Заливако, какую красавицу он потерял: "Круче Моники Белуччи".

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