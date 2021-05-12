Учасниця Антонія-Джессіка Чегі, яка вилетіла з проекту "Холостяк", вирішила розкрити українцям всі подробиці своєї участі в шоу

У 10-му випуску головний герой 11-го сезону шоу Михайло Заливако вирішив попрощатися з 25-річною власницею студії візажу з Мукачева Антонією-Джесікою Чегі. Багато глядачів були здивовані його рішенням, проте сама дівчина заявила, що приймає його.

Як пише Politeka.net, Чегі опублікувала новий пост у своєму Instagram, в якому розкрила подробиці про свою участь у шоу.

"Хочу розставити всі крапки над "і" і розповісти про всі деталі проекту "Холостяк". Звичайно "Холостяк", як і будь-яке інше телешоу, має сюжетну лінію. Але це не причина не довіряти його справедливості і щирості, адже всі кінцеві рішення завжди були за Мішею і за кожною з дівчат", - написала Чегі.

Вона зазначила, що швидко знайшла спільну мову з іншими учасницями, хоча спочатку їй і було важко звикнути до подій.

Антонія-Джессіка також розповіла, що дівчатам на проекті не платять.

"Щодня ми отримували тільки добові кошти на продукти. І, якщо бути чесним, то своїх грошей я витратила набагато більше", - зізналася дівчина.

За її словами, особливо багато учасницям доводилося витрачати на доглядові кошти.

"Нам доводилося часто замовляти засоби для догляду за шкірою і волоссям, адже через постійні макіяжів і зачісок, шкіра піддавалася величезному "стресу", - написала Чегі.

Він також додала, що проект став для неї справжнім випробуванням, проте вона сприйняла все, що сталося з нею як новий пост і поштовх до розвитку.

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