"Хочу расставить все точки над "и"

Вылетевшая из проекта «Холостяк» участница Антония-Джессика Чеги решила раскрыть украинцам все подробности своего участия в шоу

В 10-м выпуске главный герой 11-го сезона шоу Михаил Заливако решил попрощаться с 25-летней владелицей студии визажа из Мукачево Антонией-Джессикой Чеги. Многие зрители были удивлены его решением, однако сама девушка заявила, что принимает его.

Как пишет Politeka.net, Чеги опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором раскрыла подробности о своем участии в шоу.

«Хочу расставить все точки над «и» и рассказать о всех деталях проекта «Холостяк». Конечно, «Холостяк», как и любое другое телешоу, имеет сюжетную линию. Но это не причина не доверять его справедливости и искренности, ведь все конечные решения всегда были за Мишей и за каждой из девушек», - написала Чеги.

Она отметила, что быстро нашла общий язык с другими участницами, хотя поначалу ей и было трудно привыкнуть к происходящему.

Антония-Джессика также рассказала, что девушкам на проекте не платят.

«Ежедневно мы получали только суточные средства на продукты. И, если быть честным, то своих денег я потратила гораздо больше», - призналась девушка.

По ее словам, особенно много участницам приходилось тратить на уходовые средства.

«Нам приходилось часто заказывать средства для ухода за кожей и волосами, ведь из-за постоянных макияжей и причесок, кожа подвергалась огромному «стрессу», - написала Чеги.

Он также добавила, что проект стал для нее настоящим испытанием, однако она восприняла все произошедшее с ней как новый пост и толчок к развитию.

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